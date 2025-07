Ações europeias fecham estáveis, conforme investidores avaliam impacto de tarifas dos EUA sobre balanços

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação positiva de 0,02%, a 550,24 pontos, com o setor automotivo sendo o mais combalido durante o dia.

Entre as montadoras de carros de luxo europeias, a Porsche caiu 1,6% e a Aston Martin perdeu 10%, depois de dizerem que estavam aumentando os preços de seus carros exportados para os EUA como resultado das tarifas.

A Mercedes-Benz também recuou 3,4%, depois que a montadora alemã estimou um impacto tarifário de quase US$420 milhões.

A Adidas também alertou que pode ter que aumentar os preços nos EUA, depois de informar que as tarifas norte-americanas devem acrescentar cerca de 200 milhões de euros (US$231 milhões) aos custos no segundo semestre. As ações da marca de roupas esportivas caíram 11%.

Ainda assim, analistas esperam que a saúde corporativa melhore depois que os EUA e a União Europeia chegaram a um acordo para reduzir as tarifas para 15% sobre os produtos da UE, evitando uma guerra comercial mais ampla.

"Minha surpresa pessoal é que (as empresas europeias) estão se adaptando muito rapidamente a esse novo contexto", disse Alberto Matellan, diretor geral da subsidiária francesa de gestão de ativos da MAPFRE, La Financière Responsable.