ANÁLISE-Ameaça comercial de Trump ao Brasil dá a críticos de tarifas nova munição legal

Trump não emitiu uma proclamação executiva formal e um porta-voz da Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário sobre o assunto.

Mas a carta continha uma linguagem idêntica às cartas tarifárias emitidas para outros países, explicando que as taxas de importação eram necessárias para corrigir "déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos".

Os EUA têm tido superávits consistentes no comércio de mercadorias com o Brasil desde 2008, com um superávit de US$6,8 bilhões em 2024. O Brasil foi inicialmente sujeito a uma tarifa de 10% como parte do anúncio de tarifas do "Dia da Liberação" de Trump no início de abril.

"Para mim, o ponto principal é que, sim, acredito que os autores da ação podem e vão usar esse absurdo do Brasil como prova adicional de que essas tarifas estão sendo impostas por capricho absoluto do presidente", disse Jennifer Hillman, professora de Direito Comercial do Georgetown University Law Center.

As tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros "não têm relação com uma emergência nacional nos Estados Unidos", disse Hillman. "Elas não têm nada a ver com um déficit comercial."

Daniel Esty, professor da Yale Law School, disse que mesmo que seja possível argumentar que os déficits comerciais são uma emergência nacional nos termos da IEEPA, as tarifas de Trump para punir o Brasil por agir contra um ex-presidente não são legais.