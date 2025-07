Autoridades e líderes empresariais da Coreia do Sul se unem em último esforço para fechar acordo comercial com os EUA

Por Joyce Lee e Yena Park

SEUL (Reuters) - Três autoridades sul-coreanas se reuniram em Washington com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, para negociações comerciais, informou Seul nesta quarta-feira, com líderes empresariais também viajando para ajudar a fazer lobby por um acordo sobre as tarifas dos EUA.

O ministro das Finanças da Coreia do Sul, Koo Yun-cheol, juntou-se aos ministros da Indústria, Kim Jung-kwan, e do Comércio, Yeo Han-koo, que estão em Washington desde a semana passada, para duas horas de conversas com Lutnick, disse um porta-voz do ministério em Seul.