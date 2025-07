Bradesco tem lucro líquido recorrente de R$6,1 bi no 2º tri e revisa projeções

A carteira de crédito expandida do banco atingiu R$1,02 trilhão no final de junho, aumento de 11,7% ante o mesmo período do ano anterior, com o segmento pessoa física registrando expansão de 15,9%, enquanto na pessoa jurídica houve acréscimo de 8,6%. Na base trimestral, houve acréscimo de apenas 1,3%,

O índice de inadimplência acima de 90 dias total ficou em 4,1%, estável em relação ao final do primeiro trimestre e inferior ao patamar de 4,3% apurado no final de junho de 2024.

A despesa de provisão com perdas esperadas atingiu R$8,9 bilhões no segundo trimestre, alta de 9,1% em relação aos mesmos meses do ano passado. A receita com recuperação de créditos encolheu 12% ano a ano.

O banco relacionou o aumento das despesas ao maior crescimento das operações massificadas, com destaque para micro, pequenas e médias empresas, pessoas físicas e a consolidação do Banco John Deere, parceria que busca fortalecer o posicionamento do Bradesco nos setores de agronegócio e construção.

A PDD expandida -- ou custo do crédito, que somou R$8,1 bilhões -- em relação às operações de crédito expandida ficou em 3,2%, estável ante um ano antes.

Mais cedo nesta quarta-feira, o Santander Brasil divulgou seu balanço do segundo trimestre, com aumento de 17% nas despesas de provisão em relação ao mesmo período do ano passado, citando pressão do cenário macroeconômico e aumento nos pedidos de recuperação judicial.