Brasil depende dos EUA, mas também depende do Brics, da Europa e do Mercosul, diz Tebet

(Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reconheceu nesta quarta-feira que o Brasil depende dos Estados Unidos para o comércio, mas pontuou que o país também tem relação de dependência com países do Brics, da Europa e do Mercosul, pedindo o avanço nos laços comerciais com esses grupos.

"O Brasil depende dos Estados Unidos, é verdade, mas depende dos países do Brics, depende da Europa e depende do Mercosul", disse Tebet no evento Série de Debates Logística no Brasil, em São Paulo.

"Então, avançar nessa relação comercial Mercosul-União Europeia, fortalecendo nossos laços com o Brics, é importante."