Brasil deve retomar envio de petróleo aos EUA com isenção de tarifas, diz IBP

Em decreto nesta quarta-feira, os EUA excluíram várias das principais exportações brasileiras da tarifa, como suco de laranja, algumas aeronaves, celulose e produtos de energia.

"Confirmado. Estamos fora do tarifaço. Petróleo e derivados", disse Ardenghy, presidente do IBP, que representa as petroleiras no Brasil, como Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil e Equinor.

"Nosso setor é muito específico. Colocar tarifas sobre nossos produtos é um jogo de perde/perde", acrescentou Ardenghy.

O petróleo é o principal produto da pauta de exportação do Brasil aos Estados Unidos. Antes do anúncio tarifário de Donald Trump contra o Brasil neste mês, o produto também estava isento da tarifa de 10% aplicada mais cedo neste ano para as exportações brasileiras aos EUA.

Ardenghy explicou ainda que a data considerada para a eventual cobrança de tarifas seria a da chegada na alfândega do porto nos EUA. Dessa forma, o envio de cargas ficou suspenso desde a época do anúncio da nova tarifa, em 9 de julho, uma vez que o tempo estimado de uma carga sair do Brasil e chegar nos portos americanos é de 21 dias.

Ele ponderou, no entanto, que algumas cargas que já estavam no mar podem ter sido desviadas para chegarem antes da data válida para as tarifas.