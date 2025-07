Comunicado do Copom sem surpresas será "não evento" para curva de juros, dizem analistas

Ao mesmo tempo, o BC repetiu que "seguirá vigilante" em relação à inflação, podendo "retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

Na avaliação do economista-chefe da Reag Investimentos, Marcelo Fonseca, o Copom reforçou no comunicado que não planeja cortar juros no curto prazo.

"O Copom ainda pode começar a cortar em dezembro, mas não é hoje o plano. Até acho que ele vai começar a cortar em dezembro, mas hoje ele quer dirimir qualquer expectativa de corte de juros no curto prazo", afirmou Fonseca.

"Então, acho que o comunicado do Copom é um 'não evento' para a curva na quinta-feira. Ninguém esperava de fato uma virada mais dovish (branda com a inflação) do Copom tão cedo, e este comunicado foi bastante antecipado pelo mercado", acrescentou o economista.

Na sessão de quarta-feira, as taxas dos DIs fecharam em alta, mas o avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior e as notícias sobre a tarifa de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros, com centenas de exceções, foram os fatores que fizeram preço.

"Não tem por que mudar a precificação na curva nesta quinta-feira em função do Copom", reforçou o economista-chefe do Bmg, Flavio Serrano, também qualificando o comunicado do colegiado como um "não evento" para a curva de juros.