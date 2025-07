Crescimento econômico dos EUA deve ter se recuperado no 2º trimestre

Economistas disseram que a política comercial protecionista do presidente Donald Trump, incluindo tarifas abrangentes sobre as importações, bem como o adiamento de tarifas mais altas, dificultou a obtenção de uma noção clara sobre a economia.

Eles falam em se concentrar nas vendas finais para compradores domésticos privados, vistas por economistas e autoridades como um termômetro do crescimento econômico subjacente dos EUA, que devem ter desacelerado em relação ao ritmo de crescimento moderado do primeiro trimestre.

"Pelo segundo trimestre consecutivo, os números do PIB não oferecerão uma visão precisa do quadro subjacente", disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander U.S. Capital Markets para os EUA. "Os efeitos da estratégia imprevisível de tarifas do governo Trump se espalharam amplamente pela economia. O principal impacto foi criar cautela na comunidade corporativa."

Uma pesquisa da Reuters com economistas aponta que o PIB provavelmente expandiu a uma taxa anualizada de 2,4% no último trimestre, depois de ter contraído 0,5% no primeiro trimestre. Espera-se também que o tamanho da economia vá acima de US$30 trilhões pela primeira vez, antes de levar em conta a inflação.

No entanto, a pesquisa foi concluída antes de dados de terça-feira mostrarem que o déficit do comércio de mercadorias diminuiu para o menor valor em quase dois anos em junho e que os estoques aumentaram marginalmente. Isso fez com que os economistas atualizassem suas estimativas de crescimento do PIB em até 0,8 ponto percentual, chegando a um ritmo de 3,3%.