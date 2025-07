Criação de vagas no setor privado dos EUA fica acima do esperado em julho

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou acima do esperado em julho, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira, embora o mercado de trabalho continue a desacelerar.

Foram abertas 104.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de um declínio revisado de 23.000 em junho. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 75.000 postos, depois de uma queda de 33.000 em junho relatada anteriormente.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab, foi publicado antes da divulgação na sexta-feira do relatório de emprego de julho do Departamento do Trabalho. Não há correlação entre os dois.