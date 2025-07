Desvio de produtos chineses destinados aos EUA reduziria inflação da zona do euro, diz blog do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Um grande fluxo de comércio chinês para fora dos Estados Unidos provavelmente reduziria a inflação da zona do euro no próximo ano, quando o crescimento dos preços já está definido para ficar abaixo da meta de 2%, disse uma publicação no blog do Banco Central Europeu na quarta-feira.

A China está negociando um acordo comercial com os EUA e aumentou a pressão sobre Pequim para que aceite tarifas mais altas depois que Washington fechou acordos com a União Europeia, o Japão e Reino Unido.

Se essas negociações fracassarem e as tarifas dos EUA sobre os produtos chineses subirem para uma taxa efetiva de cerca de 135%, conforme ameaçado pelo governo Trump, a China provavelmente venderia grande parte de seu excedente de produtos na zona do euro, aumentando a oferta e reduzindo a inflação em até 0,15% no próximo ano e, em menor grau, em 2027, disse o blog do BCE.