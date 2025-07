Dólar sobe após dados fortes dos EUA em meio à expectativa por decisões de BCs

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar à vista subia ante o real nesta quarta-feira, na esteira dos ganhos da moeda norte-americana no exterior depois que os Estados Unidos apresentaram dados mais fortes do que o esperado para a atividade econômica e o mercado de trabalho, com as decisões do Banco Central e do Federal Reserve também no radar.

Às 9h57, o dólar à vista subia 0,32%, a R$5,5863 na venda,