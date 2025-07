Economia da França cresce 0,3% no segundo trimestre e supera expectativas

Por Sudip Kar-Gupta

PARIS (Reuters) - A economia da França cresceu 0,3% no segundo trimestre, superando as previsões, uma vez que a recuperação dos gastos das famílias impulsionou a segunda maior economia da zona do euro, de acordo com dados oficiais publicados nesta quarta-feira.

Analistas consultados pela Reuters previam um crescimento de 0,1% para o PIB preliminar do segundo trimestre. A expansão de 0,3% também mostrou melhora em relação ao crescimento de 0,1% do PIB no primeiro trimestre.