Fed manterá taxa de juros inalterada, apesar de pressão de Trump por cortes

Na opinião de muitos economistas, esses cortes drásticos provavelmente aumentariam a inflação e estão mais alinhados com o que um banco central faria para tirar a economia de uma recessão.

As exigências de Trump, que coincidem com uma campanha incessante de ataques ao chair do Fed, Jerome Powell, têm causado pouca influência nas autoridades.

Até mesmo os defensores de cortes de juros pelo Fed são a favor de uma redução mais tradicional de 0,25 ponto percentual na reunião desta semana, e não da redução defendida pela Casa Branca.

Mas mesmo o corte modesto parece ser uma opinião minoritária, limitada publicamente até o momento a dois indicados por Trump para a diretoria do Fed, Christopher Waller e Michelle Bowman.

Há especulações de que Waller e Bowman poderiam emitir opiniões divergentes se o Fed mantiver a taxa de juros estável nesta quarta-feira pela quinta vez desde dezembro.

O que será observado será qualquer indício na decisão ou na coletiva de imprensa de Powell após a reunião sobre a possibilidade de um corte em setembro, um movimento consistente com a atual precificação de mercado e com a perspectiva mediana que as autoridades tinham em junho, quando previram duas reduções até o fim do ano.