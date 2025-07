Ford eleva impacto projetado de tarifas sobre resultados e reduz previsão anual

As ações da Ford caíam cerca de 2% nas negociações pós-mercado.

A diretora financeira, Sherry House, disse que a Ford aumentou a projeção porque as tarifas sobre o México e o Canadá permaneceram mais altas por mais tempo do que o esperado. Ela também citou as elevadas taxas sobre o alumínio e o aço.

A montadora de Dearborn, Michigan, também emitiu previsão para os resultados anuais nesta quarta-feira, depois de suspendê-la em maio para avaliar o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

A Ford disse que agora prevê registrar lucros ajustados para o ano inteiro antes de juros e impostos de US$6,5 bilhões a US$7,5 bilhões, abaixo de sua projeção de fevereiro de 2025, entre US$7,0 bilhões e US$8,5 bilhões.

No último trimestre, a gigante automobilística relatou uma queda de 21% nos ganhos por ação, para US$0,37. A Ford registrou um prejuízo líquido de US$36 milhões no trimestre, que, segundo a empresa, deveu-se principalmente a encargos especiais relacionados ao cancelamento de um SUV elétrico de três fileiras e a ações decorrentes de um recall de US$570 milhões.

A Ford registrou uma receita de US$50,2 bilhões no trimestre, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. A montadora conquistou participação de mercado dos rivais com programas de descontos agressivos e uma campanha "zero, zero, zero", que oferece aos compradores uma entrada zero, juros zero por 48 meses e pagamentos zero nos primeiros 90 dias na maioria de seus veículos.