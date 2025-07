Futuros de Wall Street oscilam pouco com mercados atentos à decisão do Fed e balanços

Os investidores agora estão depositando suas expectativas nos resultados das empresas megacaps para conduzir o mercado a novas altas.

A Microsoft e a Meta divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado, enquanto a Amazon e a Apple apresentarão seus resultados na quinta-feira.

Enquanto isso, dois dias de negociações entre os Estados Unidos e a China terminaram com os dois lados concordando em buscar uma extensão de sua trégua tarifária de 90 dias, que expira em 12 de agosto. As autoridades dos EUA disseram que caberá ao presidente Donald Trump aprovar a prorrogação.

No domingo, a União Europeia entrou para a lista de parceiros comerciais dos EUA que fecharam acordos com Washington. Seu acordo com os EUA estabelece tarifas de importação de 15%.

Um dos principais destaques do dia será a decisão do Fed sobre a taxa de juros, com a expectativa de que o banco central mantenha os juros inalterados e as atenções voltadas para os comentários do chair Jerome Powell em busca de pistas sobre futuros movimentos.

(Reportagem de Nikhil Sharma em Bengaluru)