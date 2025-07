Goldman Sachs projeta tarifa efetiva dos EUA sobre importações do Brasil em 30,8%

NOVA IORQUE (Reuters) - O Goldman Sachs disse que a taxa efetiva dos EUA sobre todas as importações brasileiras será de 30,8%, seis pontos percentuais abaixo de um cálculo anterior, após contabilizar uma lista de isenções publicada nesta quarta-feira pela Casa Branca.

"Nossos cálculos sugerem que as isenções listadas no decreto reduzem o aumento esperado na taxa efetiva dos EUA sobre todas as importações brasileiras em 6 (pontos percentuais), para ainda altos 30,8%", disse o Goldman em nota a clientes na noite desta quarta-feira.

O Goldman afirmou ainda que o efeito tarifário no Produto Interno Bruto (PIB) teria um impacto negativo de 0,15 ponto percentual em sua linha de base, mas que não estava fazendo nenhum ajuste em sua previsão de crescimento econômico dado o risco de a previsão atual estar "distorcida para cima".