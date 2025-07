Governadores de Estados fabricantes de veículos pedem adiamento em decisão tarifária sobre SKD e CKD

O documento foi divulgado cerca de duas semanas depois que os presidentes no Brasil das quatro primeiras enviaram carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que afirmam que um eventual "incentivo à importação de veículos desmontados para serem acabados no país" colocará em risco investimentos do setor no Brasil.

A BYD criticou nesta quarta-feira, em comunicado à imprensa, a postura das rivais, comparando-as a "dinossauros" que "acabaram de ver um meteoro no céu", citando que consumidores no Brasil há décadas são "obrigados a pagar caro por tecnologia e design preguiçoso".

Segundo a montadora chinesa, que está construindo uma fábrica de veículos em Camaçari (BA), o pedido de redução temporária do imposto de importação sobre SKDs e CKDs vem na "lógica de que não faz sentido aplicar o mesmo nível de tributação sobre veículos 100% prontos trazidos do exterior e sobre veículos que são montados no Brasil".

"Outras montadoras já adotaram a mesma prática antes de terem a produção completa local", acrescentou a BYD, citando que está finalizando a primeira etapa das obras de sua fábrica na Bahia.

No pedido desta quarta-feira, assinado por Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Romeu Zema, Eduardo Leite, Carlos Massa Ratinho Junior e Jorginho Mello, os governadores afirmam que o pleito da BYD exige "reflexão cuidadosa e diálogo", citando que "a substituição da produção local por montagens de kits importados com baixo valor agregado tende a comprometer empregos, fragilizar fornecedores nacionais e enfraquecer a política industrial".

Os governadores também pedem diálogo com os Estados fabricantes de veículos antes de uma tomada de decisão sobre uma eventual redução do imposto de importação sobre SKD e CKD.