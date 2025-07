Governo central tem déficit primário de R$44,296 bi em junho, diz Tesouro

Entre os principais ganhos estão uma alta de 7,5% com Imposto de Renda, R$4,6 bilhões acima do observado em junho de 2024, e de 40,3% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), acréscimo de R$2,3 bilhões, após o governo aumentar alíquotas deste tributo. Por outro lado, houve recuo de 9,4% (ou R$3,2 bilhões) na arrecadação de Cofins.

Já as receitas não administradas pela Receita caíram 23,8%, impactadas por uma queda de 67,9% dividendos e participações, um recuo de R$5,6 bilhões na comparação com mês equivalente do ano passado.

Do lado das despesas, a alta foi resultado de maiores desembolsos de benefícios previdenciários (+5,7%), Benefício de Prestação Continuada (BPC, +11,9%) e abono e seguro desemprego (18,1%).

SEMESTRE

No acumulado do primeiro semestre deste ano, o governo central registrou um déficit primário de R$11,460 bilhões. No mesmo período em 2024, foi registrado um saldo negativo de R$67,373 bilhões.

A meta de resultado primário para 2025 é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a cerca de R$31 bilhões.