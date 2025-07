Hapvida prevê investir R$380 mi na construção de novas unidades assistenciais no Rio

SÃO PAULO (Reuters) - A Hapvida informou nesta quarta-feira que firmou acordo de compra e venda e de locação de imóveis para construção de novas unidades assistenciais em várias localidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, com investimento total estimado em cerca de R$380 milhões.

As novas unidades incluem um novo hospital com 250 leitos na Cidade Nova, região central da capital, cujo investimento será de aproximadamente R$300 milhões, além de três centros médicos com pronto atendimento, duas novas clínicas e um "retrofit" completo do Hospital Santa Martha, em Niterói, disse a Hapvida.

A empresa conta atualmente com 19 unidades próprias no Estado do Rio de Janeiro, incluindo quatro hospitais, três prontos atendimentos, seis clínicas e seis unidades de diagnóstico.