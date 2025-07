Ibovespa fecha em alta após Trump excluir setores de tarifa de 50% para Brasil; Embraer dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, tomando fôlego na parte da tarde após decreto do presidente norte-americano, Donald Trump, excluir vários itens da tarifa de 50% para produtos brasileiros, incluindo aeronaves e algumas peças, o que fez as ações da Embraer dispararem.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,94%, a 133.972,39 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo chegado a 134.367,54 pontos no melhor momento, após marcar 131.882,74 pontos na mínima do dia.