Ibovespa recua com Santander Brasil entre destaques negativos após balanço

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, com Santander Brasil entre as maiores quedas após resultado com aumento de provisões no segundo trimestre, enquanto a tarifa dos Estados Unidos para produtos brasileiros prevista para entrar em vigor na sexta-feira permanece no radar dos investidores.

Às 10h16, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,42%,a 132.162,94 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, caía 0,46%.

(Por Paula Arend Laier)