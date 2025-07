Líderes da China prometem apoio à economia e repressão à concorrência desordenada

A Xinhua citou um resumo dos trabalhos de uma reunião do Politburo da China, o principal órgão de tomada de decisões do Partido Comunista, cuja reunião de julho define o curso econômico para o resto do ano.

A agência disse que, na segunda metade do ano, a China manterá a política econômica estável com "flexibilidade e previsão", buscando estabilizar o emprego, as empresas, o mercado e as expectativas.

"Parece que há uma leve mudança em direção às políticas do lado da demanda", disse Gary Ng, economista sênior da Natixis.

"O governo também está mais disposto a tomar medidas para combater a pressão deflacionária e o excesso de capacidade no setor industrial. Entretanto, o estresse não levou as autoridades a se comprometerem com um estímulo mais imediato, pois eles apenas mantêm as opções em aberto, se necessário."

A China continuará a buscar uma política fiscal mais proativa e uma política monetária "adequadamente frouxa", mostrou o resumo, mas não mencionou, ao contrário da reunião de abril, taxas de juros ou cortes de compulsório.

Os líderes pediram o uso de ferramentas estruturais de política monetária para fornecer um apoio mais forte à inovação tecnológica, estimular o consumo, ajudar as pequenas empresas e estabilizar o comércio exterior.