Lucro da Samsung cai 55% no 2º tri com restrições na China e vendas fracas de chips de IA

A receita da empresa subiu 0,7%, para 74,6 trilhões de wons, em linha com sua estimativa passada de 74 trilhões de wons.

A divisão de chips da Samsung registrou um lucro de 400 bilhões de wons no trimestre, abaixo dos 6,5 trilhões de wons de um ano antes, na primeira vez em seis trimestres que o valor caiu abaixo da marca de 1 trilhão de wons.

Em comunicado, a Samsung disse que o lucro do segmento foi afetado por ajustes no valor do estoque de chips de memória e por custos isolados provenientes do impacto das restrições de exportação dos EUA sobre as vendas para a China em seu negócio de fabricação de chips por contrato.

(Reportagem de Heekyong Yang e Joyce Lee)