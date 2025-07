Microsoft tem receita trimestral acima das expectativas com forte demanda pelo Azure

(Reuters) - A Microsoft divulgou receita acima das estimativas de Wall Street nesta quarta-feira, com a forte demanda empresarial por ferramentas de inteligência artificial impulsionando o crescimento na sua unidade de computação em nuvem, Azure.

A receita total da Microsoft subiu 18%, para US$76,4 bilhões no quarto trimestre fiscal da empresa, que corresponde ao período de abril a junho. Analistas, em média, esperavam US$73,81 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A receita do Azure aumentou 39%, em comparação com as estimativas da Visible Alpha de 34,75%.