Petróleo sobe 1% com atuação de Trump em relação à Rússia e ameaças de tarifas

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de 1% nesta quarta-feira, com os investidores concentrados nos desdobramentos do prazo mais apertado dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia e suas ameaças de tarifas aos países que comercializam seu petróleo.

O contrato de setembro do petróleo Brent, que deve expirar na quinta-feira, fechou com alta de 1,01%, a US$73,24. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 1,14%, a US$70, com os investidores em grande parte ignorando os dados mistos dos EUA sobre os estoques de petróleo e combustível.