PF cumpre mandado na sede da CBF em investigação sobre suposta fraude eleitoral em Roraima

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira para cumprir mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre suposta fraude eleitoral no Estado de Roraima que envolveria o presidente da entidade, Samir Xaud.

De acordo com fontes da PF, Xaud foi alvo da ação por ser suplente da deputada federal Helena Lima (MDB-RR), acusada de compra de votos e apontada como principal investigada. A investigação teve início após uma apreensão de R$500 mil em setembro de 2024, às vésperas das eleições municipais no país, com o marido da parlamentar, disseram as fontes.