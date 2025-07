PIB da Alemanha tem contração no 2º trimestre com fim do impulso pré-tarifário

Essa contração deixou o PIB ainda preso ao seu tamanho pré-pandemia, disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics, que acrescentou que isso se deveu "em parte, mas não exclusivamente", à reversão da antecipação de tarifas.

O investimento na Alemanha caiu no segundo trimestre, enquanto o consumo e os gastos do governo aumentaram, em comparação com o trimestre anterior, informou o escritório de estatísticas.

O escritório também revisou para baixo o crescimento do primeiro trimestre para 0,3%, em comparação com 0,4% anteriormente.

Os EUA fecharam um acordo comercial com a União Europeia no domingo, impondo uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE, metade do que foi originalmente ameaçado. O acordo ajudou a evitar uma guerra comercial maior entre os dois aliados, que juntos representam quase um terço do comércio global.

Os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros (US$ 278 bilhões).

"É provável que a Alemanha seja mais afetada do que outras grandes economias pelas tarifas e continue a enfrentar dificuldades este ano, antes que o estímulo fiscal comece a impulsionar a economia em 2026", disse Palmas.