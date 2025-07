Plano de contingência para tarifa dos EUA está pronto e terá "dimensão adequada", diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira que o plano de contingência do governo para fazer frente à tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros está pronto, tendo sido elaborado de forma racional e com dimensão adequada para não criar distorções.

Em entrevista à imprensa para comentar dados fiscais, Ceron afirmou que o plano busca fazer com que setores econômicos sofram o menor efeito possível da tarifa oficializada nesta quarta pelo governo do presidente Donald Trump.

“São opções que estão construídas, mas que eu posso assegurar que foram feitas com bastante racionalidade técnica e, na medida do necessário, para que não gerem outros tipos de distorções ou problemas... Na dimensão adequada para poder trazer um efeito positivo e permitir contrabalançar os efeitos negativos sem criar distorções”, disse.