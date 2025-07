Powell diz que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre corte de juros do Fed em setembro

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que é muito cedo para dizer se o banco central dos Estados Unidos reduzirá sua taxa de juros em setembro, como esperam os mercados financeiros.

"Não tomamos nenhuma decisão sobre setembro, não... fazemos isso com antecedência", disse Powell na coletiva de imprensa após a última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Ele disse que, daqui para frente, "estaremos recebendo essas informações" sobre a economia norte-americana no período que antecede a próxima reunião do banco central.