Qualicorp firma parceria para ceder clientes corporativos à MDS por R$71,35 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A administradora de benefícios Qualicorp anunciou nesta quarta-feira que irá ceder à corretora de seguros MDS toda sua carteira de clientes corporativos de planos privados de assistência à saúde na modalidade empresarial, tendo como contrapartida o recebimento de R$71,35 milhões.

O pagamento ocorrerá em duas parcelas, com a primeira de R$51,35 milhões paga à vista na data de fechamento da transação, que ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e o restante em até 30 de junho de 2026, com correção pela inflação, conforme fato relevante.

A Qualicorp, que atua no setor de planos de saúde coletivos, acrescentou que as empresas também firmaram acordo operacional em que a MDS, sem relação de exclusividade, poderá indicar potenciais clientes e oportunidades à Qualicorp no segmento de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão -- e vice-versa para a MDS no segmento corporativo.