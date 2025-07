Rio Tinto tem menor lucro no 1º semestre em 5 anos com queda do preço do minério de ferro

Para os seis meses encerrados em 30 de junho, os custos unitários da Rio Tinto em suas principais operações de minério de ferro em Pilbara, na Austrália Ocidental, subiram para US$ 24,3 por tonelada métrica úmida (wmt), de US$23,2 por wmt no ano passado, devido a embarques menores e ao impacto dos ciclones.

Para todo o ano de 2025, a Rio Tinto havia previsto anteriormente uma faixa de US$23 a US$24,5 por wmt.

Os preços do minério de ferro diminuíram com a redução da produção de aço na China, principal consumidor, e com o aumento da oferta da Austrália, Brasil e África do Sul no mercado global.

As expectativas de que a China reduzirá o excesso de capacidade no setor siderúrgico e o possível reabastecimento poderão sustentar uma alta nos preços para US$100 por tonelada métrica no final do ano, de acordo com uma nota do Morgan Stanley.

A Rio Tinto manteve sua meta de embarque para o ano inteiro em Pilbara no limite inferior de sua faixa de previsão de 323 milhões de toneladas (Mt) a 338 Mt.

No lítio, os preços começaram a se recuperar de uma queda, e a Rio Tinto tem visto uma demanda robusta do setor de baterias estacionárias, que dobrou em relação ao ano anterior, disse Stausholm.