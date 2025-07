SAIBA MAIS-Algumas das principais exportações brasileiras ficam isentas de nova tarifa dos EUA

Por Brendan O'Boyle

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quarta-feira impondo uma tarifa adicional de 40% sobre as exportações brasileiras, elevando o valor total da tarifa do país para 50%. Algumas das principais exportações brasileiras, no entanto, foram isentas do novo imposto.

As isenções mais notáveis incluem produtos já cobertos por outras tarifas específicas, como veículos de passageiros, produtos de ferro e aço e um grande número de peças e componentes usados em aeronaves civis.