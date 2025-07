Santander Brasil espera acomodação em provisões, diz CEO

(Reuters) - O Santander Brasil espera uma acomodação no patamar das provisões, afirmou nesta quarta-feira o presidente executivo do banco, Mario Leão, que atribuiu a expansão de 17% nessa linha no segundo trimestre sobre um ano antes ao cenário macroeconômico mais desafiador.

"Não esperamos que continue a deterioração em agro e 'corporate' para sempre...possivelmente vai ter alguns trimestres em que esses setores estarão desafiados por juros...o fato é que estar antecipando um movimento de provisionamento torna o portfólio cada vez mais saudável", disse o executivo após a publicação mais cedo dos resultados do banco para o segundo trimestre.

Leão também afirmou que o Santander Brasil deve voltar a ver crescimento no portfólio de risco sacado do banco no terceiro trimestre, após recuo relevante nessas operações no segundo trimestre em razão das mudanças envolvendo o IOF.