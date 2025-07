Santander Brasil tem alta de 10% no lucro do 2º tri

O Santander Brasil teve uma receita total de R$20,6 bilhões no segundo trimestre, alta de 3,3% no comparativo anual.

A base de agências, chamadas de "lojas" pelo banco, somava 1.036 unidades ao final de junho, redução de 342 sobre um ano antes. Já os postos de atendimento bancário do Santander Brasil passaram de 1.129 há um ano para 910 no fim do primeiro semestre. O banco ainda reduziu sua base de caixas eletrônicos próprios em 1,7 mil unidades, para 6,7 mil, no período, enquanto a base vinculada à Rede 24h cresceu 978, para 24,85 mil.

No total, o número de funcionários do Santander Brasil caiu de 55.091 para 53.918, segundo dados do balanço.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)