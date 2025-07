STF manifesta solidariedade a Moraes após sanções dos EUA e diz que não se desviará de papel constitucional

BRASÍLIA (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou, em nota oficial, solidariedade a seu ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirmou que não vai se afastar de seu papel constitucional com independência.

"O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional", disse o STF na nota.

O governo dos EUA impôs sanções a Moraes mais cedo nesta quarta-feira, acusando-o de autorizar prisões arbitrárias antes do julgamento e de suprimir a liberdade de expressão.