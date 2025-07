Taxas de DIs fecham em alta, mas distantes das máximas após EUA excluírem vários produtos brasileiros do tarifaço

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,64%, ante 13,611% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,76%, ante 13,734%.

As taxas futuras haviam registrado picos no início da tarde no Brasil, com investidores à espera das decisões sobre juros do Federal Reserve, às 15h, e do Banco Central do Brasil, após as 18h30. Os agentes monitoravam ainda notícias sobre o tarifaço dos EUA sobre os produtos brasileiros, cujo anúncio estava sendo esperado para sexta-feira.

Pouco depois das 15h, a Casa Branca informou que o presidente dos EUA, Donald Trump, havia assinado o decreto oficializando a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros.

Em reação, o dólar disparou ante o real e as taxas dos DIs voltaram a ganhar força, em uma primeira reação negativa à notícia.

Mas as informações de que os EUA haviam excluído uma série de produtos brasileiros do tarifaço fez o dólar despencar ante o real logo depois, com a moeda virando para o negativo, e as taxas dos DIs de alguns vencimentos também passarem a cair.

Após atingir 13,820% (+9 pontos-base) às 15h10, logo após o anúncio sobre o decreto, a taxa do DI para janeiro de 2033 despencou para 13,720% (-1 ponto-base) às 15h44, depois que começou a ser divulgada a lista de exceções.