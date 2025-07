TIM Brasil tem alta de 25% no lucro líquido normalizado no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A TIM Brasil divulgou nesta quarta-feira lucro líquido normalizado de R$976 milhões no segundo trimestre, crescimento de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme relatório de resultados.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado da empresa de telecomunicações apresentou expansão de 6,3% na base anual, para R$3,35 bilhões, no segundo trimestre, quase em linha com estimativa média de analistas de R$3,36 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

No segundo trimestre, a receita líquida da TIM Brasil, controlada pela Telecom Italia, cresceu 4,7% ano a ano, totalizando R$6,6 bilhões, com avanço na linha de serviço móvel (5,6%), mas recuo na de serviço fixo (-2,8%).