Trump diz que EUA aplicarão tarifa de 25% sobre a Índia a partir de 1º de agosto

"Embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos, fizemos relativamente poucos negócios com ela porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e detestáveis de todos os países", escreveu Trump em uma postagem no Truth Social.

"Eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia e são o maior comprador de ENERGIA da Rússia, junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia PARE DE MATAR NA UCRÂNIA - TUDO QUE NÃO É BOM!"

Em resposta, o governo indiano disse em um comunicado que estava estudando as implicações dos anúncios de Trump e que continuava dedicado a garantir um acordo comercial justo com os EUA.

"A Índia e os EUA vêm mantendo negociações para concluir um acordo comercial bilateral justo, equilibrado e mutuamente benéfico nos últimos meses. Continuamos comprometidos com esse objetivo", afirmou.

A Casa Branca já havia alertado a Índia sobre suas tarifas médias elevadas - quase 39% sobre produtos agrícolas - com taxas que chegam a 45% sobre óleos vegetais e cerca de 50% sobre maçãs e milho.

A Rússia continuou a ser o principal fornecedor de petróleo para a Índia durante os primeiros seis meses de 2025, representando 35% do fornecimento total.