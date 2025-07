Trump diz que EUA imporão tarifas de 25% à Índia a partir de 1º de agosto

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos imporão uma tarifa de 25% sobre os produtos importados da Índia a partir de 1º de agosto.

Trump disse que a Índia também enfrentará uma penalidade não especificada em 1º de agosto, mas não detalhou valor ou motivação.

"Embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos fizemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e detestáveis de todos os países", escreveu Trump em um post no Truth Social.