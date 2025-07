Vendas pendentes de moradias nos EUA caem mais do que o esperado em junho

WASHINGTON (Reuters) - Os contratos para a compra de casas usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em junho, prejudicados pelo aumento das taxas de hipoteca.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou nesta quarta-feira que as vendas pendentes de moradias, com base em contratos assinados, caíram 0,8% no mês passado.

Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas após um ou dois meses, avançariam 0,3%.