Wall St se mantém firme após dados fortes do PIB, com Fed e balanços de tecnologia em foco

O crescimento econômico dos EUA se recuperou no segundo trimestre, superando as expectativas, mas a realidade permanece sombria já que a maior parte do impulso veio da diminuição das importações, enquanto a demanda doméstica teve apenas leve alta.

"O mercado está se tranquilizando com o número principal, mas quanto mais se aprofunda nele, mais preocupado fica", disse Ben Laidler, chefe de estratégia de ações do Bradesco BBI.

"Isso coloca o Fed em uma posição mais difícil, com o aumento sendo maior do que o esperado. Há uma enorme quantidade de ruído tarifário nessa leitura."

Após os dados, os operadores reduziram suas apostas em um corte nos juros pelo Fed em setembro, com as chances caindo de 64% para 57%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Embora os analistas prevejam pouco drama na decisão do Fed nesta quarta, os investidores vão analisar os comentários do chair Jerome Powell em busca de pistas sobre a direção futura da política monetária, especialmente à medida que o banco central enfrenta pressão política e avalia os efeitos das tarifas sobre a inflação.

Os investidores agora estão apostando nos resultados das megacaps para levar Wall Street a novas máximas. A Microsoft e a Meta divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado, enquanto a Amazon e a Apple apresentarão seus números na quinta-feira.