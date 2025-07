Ações europeias fecham em mínima em mais de uma semana e fabricantes de bebidas são afetados por tarifas dos EUA

O setor de bancos da zona do euro continuou seu impulso ascendente, com alta de 0,7% nesta quinta-feira, e superou significativamente o desempenho do mercado mais amplo em julho. O setor registrou ganhos mensais de 49%, em comparação com a alta de 7,6% do STOXX 600

Desfazendo as esperanças dos fabricantes de bebidas, diplomatas europeus afirmaram que as exportações de vinhos e bebidas alcoólicas do bloco passarão a ser tarifadas pelos EUA até que um acordo diferente seja firmado em negociações que devem continuar no outono.

O setor mais amplo de alimentos e bebidas fechou em queda de 2,6% e foi ainda mais prejudicado por uma baixa de 11,6% na Anheuser-Busch InBev, depois que a gigante da cerveja informou uma queda nos volumes.

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação negativa de 0,05%, a 9.132,81 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,81%, a 24.065,47 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,14%, a 7.771,97 pontos.