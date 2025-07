Ainda há espaço para negociações com os EUA após anúncio de elevação de tarifa, diz Alckmin

(Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que ainda há espaço para negociações comerciais com os Estados Unidos, um dia depois que Washington determinou a elevação para 50% da tarifa de importação sobre produtos brasileiros, com a exclusão de produtos importantes da taxação mais alta.

Falando em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, Alckmin ainda disse que a taxação do Brasil pelos EUA é uma situação de "perde-perde" e apontou que cerca de 45% das exportações brasileiras estão excluídas da tarifa de 50% do presidente Donald Trump.

(Por Bernardo Caram e Fernando Cardoso)