Ambev tem lucro maior do 2º tri, mas queda no volume vendido

A expansão do lucro da cervejaria veio apesar de queda de 4,5% no volume de vendas devido ao efeito negativo de baixas temperaturas durante ocasiões importantes de consumo.

A receita líquida cresceu organicamente 3,4%, a R$20,09 bilhões, enquanto a margem bruta reportada cresceu 20 pontos básicos a 50%.

A empresa teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$6,15 bilhões, crescimento de 7,6% sobre um ano antes. A margem neste caso passou de 29% para 30,6%.

A companhia afirmou que essa performance reflete estratégia de crescimento com "foco no fortalecimento da gestão de receita e na alocação eficiente de recursos", o que refletiu em aumentos de preços, com a receita líquida por hectolitro avançando 5,1% no Brasil.

Enquanto isso, o custo por hectolitro no Brasil subiu 5,9%. Já as despesas gerais e administrativas no país recuaram 4,3%.

A empresa acrescentou que está bem posicionada para enfrentar "ventos contrários de câmbio e commodities".