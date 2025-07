ArcelorMittal eleva projeção de impacto tarifário dos EUA para US$150 milhões

"O que fornecemos do Canadá para os EUA é material de alto valor agregado que não pode ser facilmente substituído", disse Christino em entrevista. "Nosso foco é trabalhar com os clientes para garantir que possamos continuar a fornecer, proteger a participação no mercado e ainda obter uma margem."

A empresa está buscando várias opções, incluindo estender as tarifas aos clientes e cortar custos, ele acrescentou.

A ArcelorMittal também está se movimentando para expandir sua presença nos EUA. Em junho, a empresa finalizou a aquisição da participação de 50% da Nippon Steel na joint venture Calvert, assumindo o controle total da instalação localizada no Alabama. Christino disse que o acordo está prestes a transformar a presença do grupo no mercado.

(Reportagem de Anna Peverieri em Gdansk)