Atividade industrial da China esfria com enfraquecimento da demanda

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China encolheu pelo quarto mês consecutivo em julho, segundo pesquisa oficial divulgada nesta quinta-feira, sugerindo que o aumento das exportações antes da elevação das tarifas dos Estados Unidos começou a perder força, enquanto a demanda interna permaneceu lenta.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) caiu para 49,3 em julho, em comparação com 49,7 em junho, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas, abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração e da previsão de 49,7 em uma pesquisa da Reuters. A leitura foi a mais baixa desde abril.

Embora as autoridades norte-americanas e chinesas tenham concordado em buscar uma prorrogação de sua trégua tarifária de 90 dias na terça-feira, as autoridades da segunda maior economia do mundo ainda precisam lidar com o excesso de capacidade nos principais setores, a fraqueza prolongada do mercado imobiliário e a fraqueza da demanda das famílias.