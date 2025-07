BHP e Vale são acusadas de "trapacear" escritório de advocacia do Reino Unido

"Rejeitamos as reivindicações e alegações de Pogust Goodhead em sua totalidade e contestamos sua base factual e legal", disse um porta-voz da BHP em um comunicado.

"Essas alegações e ameaças de alegações são totalmente sem mérito e a BHP as rejeita e as contestará vigorosamente."

O porta-voz da BHP apontou para o acordo de indenização do ano passado, dizendo: "Continuamos a acreditar que o Brasil é o local mais apropriado, eficaz e eficiente para a entrega da indenização pela falha da barragem de Fundão da Samarco".

A ameaça de ação legal de Pogust Goodhead -- em uma chamada "carta antes da ação", que é exigida como parte do processo -- é o mais recente desenvolvimento no litígio, depois que o Tribunal Superior no mês passado determinou que a BHP deveria enfrentar uma audiência por desacato ao tribunal por financiar um litígio paralelo no Brasil.

Enquanto isso, a BHP ainda aguarda a sentença após o julgamento do processo subjacente sobre o colapso da barragem, no qual a Pogust Goodhead disse que estava buscando indenizações de até 36 bilhões de libras.

Quando a barragem se rompeu em 2015, ela liberou uma onda de lama que matou 19 pessoas, deixou milhares de desabrigados, inundou florestas e poluiu toda a extensão do rio Doce.