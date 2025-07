Bradesco está com carteira de crédito "absolutamente" segura, diz presidente

Noronha acrescentou que a expectativa do banco é de que o custo de crédito não mostre nenhum desvio até o final do ano, citando em coletiva de imprensa que as safras de crédito estão controladas, incluindo no segmento rural.

No segundo trimestre, o custo de crédito do Bradesco subiu para 3,2%, de 3,0% no primeiro trimestre, enquanto a carteira de crédito aumentou 1,3% na base trimestral, para R$1,018 trilhão.

Na bolsa paulista, as ações preferenciais do banco avançavam 0,7%, a R$15,77, na contramão do Ibovespa, que caía 0,78%, em meio a repercussão do resultado, que ainda mostrou lucro líquido recorrente de R$6,1 bilhões no período, um pouco acima do esperado, com melhora em rentabilidade.

O executivo reiterou o guidance do banco -- incluindo a revisão em duas linhas -- para o ano, que sinaliza desaceleração no crescimento do crédito, afirmando que, em relação à economia o Bradesco está com o "pé no chão".

Ele citou que a atividade está desacelerando, que há uma redução de demanda com a taxa de juros no nível atual. "Uma hora desacelera a economia", pontuou. Na véspera, o Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano e ressaltou que antecipa uma manutenção da taxa por período bastante prolongado.

RURAL, CONSIGNADO