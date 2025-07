China promete mais esforços para melhorar políticas macroeconômicas

PEQUIM (Reuters) - O gabinete da China prometeu maiores esforços para melhorar a eficácia das políticas macroeconômicas e atingir sua meta de crescimento econômico para o ano, informou a rádio estatal citando uma reunião do gabinete nesta quinta-feira.

A reunião foi realizada depois que os principais líderes da China prometeram, na quarta-feira, manter a política econômica estável com "flexibilidade e previsão" no segundo semestre, buscando estabilizar o emprego, as empresas, o mercado e as expectativas.