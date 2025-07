Como a Embraer saiu ilesa da ofensiva tarifária de Trump

Depois que Trump ameaçou impor tarifas adicionais ao Brasil no começo de julho, companhias aéreas norte-americanas pediram ao governo Trump, nos bastidores, que isentasse as exportações brasileiras do setor de aviação, disseram fontes à Reuters.

As aéreas regionais Envoy Air, Piedmont Airlines e Republic Airways escreveram ao Departamento de Comércio expressando preocupações.

Enquanto isso, o presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto, correu para se reunir com várias autoridades de alto escalão do governo Trump. Entre elas estavam o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, conforme entrevista do executivo ao Valor Econômico.

Os argumentos eram simples: a Embraer emprega milhares de pessoas nos EUA, e as companhias aéreas do maior mercado de aviação do mundo não têm um substituto claro para o jato E175.

O avião é o único jato atualmente em produção que atende à cláusula de escopo nos contratos trabalhistas, que restringe o uso de aeronaves com mais de 86 mil libras e mais de 76 assentos em rotas regionais.

A Embraer tem cerca de 200 entregas pendentes do E175 para companhias aéreas dos EUA, incluindo American, SkyWest, Alaska e Republic. Clientes norte-americanos também são responsáveis pela compra de 70% dos jatos executivos da empresa.